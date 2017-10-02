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СМИ: футболист "Баварии" Рибери выбыл на 2-3 месяца из-за травмы

Спорт
2 октября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

У 34-летнего француза диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки колена

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Франк Рибери (в центре)

Франк Рибери (в центре)

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 2 октября. Французский полузащитник немецкой "Баварии" Франк Рибери может пропустить два или три месяца из-за травмы, полученной в матче чемпионата страны против "Герты". Об этом сообщает газета Bild.

В воскресенье мюнхенская "Бавария" на выезде сыграла с берлинской "Гертой" вничью со счетом 2:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии. Во втором тайме матча Рибери получил травму колена и был заменен.

Сообщается, что у 34-летнего француза диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки колена. Рибери не будут оперировать, но срок его восстановления равняется двум или трем месяцам.

Рибери перешел в "Баварию" в 2007 году из французского "Марселя". В нынешнем сезоне он провел за "Баварию" девять матчей во всех турнирах, в которых забил два один гол и отдал одну голевую передачу. "Бавария" после семи туров занимает второе место в чемпионате Германии, в активе команды 14 очков. Первое место занимает дортмундская "Боруссия" с 19 очками.

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