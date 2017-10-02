Тренер: чемпионат мира показал, что гребцы РФ конкурентноспособны на самом высоком уровне

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России на чемпионате мира по академической гребле говорит о том, что национальная команда конкурентноспособная на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской сборной Николай Спинев.

В воскресенье в американской Сарасоте завершилось мировое первенство, на котором российские гребцы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

"Говорить, что мы максимально довольны, никогда нельзя, всегда спорт предполагает стремление к лучшему. Хорошо, что удалось завоевать медали, это главное, потому что у команды 12 лет не было наград чемпионатов мира, это показатель, что мы можем конкурировать. Каждая медаль ценна, в каком бы классе она ни была бы завоевана. Команда собралась, приехала и получила достаточно неплохой опыт", - заявил Спинев.

Специалист положительно отметил выступление экипажей, составленных из молодых спортсменов. "Ребята из молодых экипажей выполнили поставленные перед ними задачи на молодежных первенствах, и этот чемпионат мира стал для них огромным уроком, дал много опыта. Ребята из парной четверки не были на турнире статистами, достойно провели гонки. Да, не сразу сумели пробиться в финал, чего очень хотелось, но им была поставлена другая задача, а то, что они замахнулись на большее, это им плюс", - отметил Спинев.

В преддверии турнира российские спортсмены столкнулись с проблемой получения виз из-за приостановления выдачи неимиграционных виз гражданам РФ с 23 августа на территории России. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве, но делегация сборной России смогла пройти собеседование только через две недели после указанного срока. "Назвать напряженный момент с визами объективным фактором нельзя, но, конечно, была дополнительная нервотрепка. Все спортсмены уже не дети, главное - выполнение своих задач", - сказал Спинев.

"Хотелось бы, что к таким проблемам правильно подходил тренерский штаб - когда пошли разговоры о том, что, может быть, не удастся сделать визы, некоторые тренеры из регионов закрывать свои интересы в ущерб сборной. План есть план, и, если необходимо провести сбор до отъезда на чемпионат мира, несмотря на организационные проблемы, но некоторые тренеры начали вносить свои коррективы в работу команды, пусть это будет на их совести. Эта ситуация стала для меня хорошим опытом, теперь буду знать, как вести себя в случае такого события", - заключил главный тренер сборной.