Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фетисов: разрешение тренерам запрашивать видеоповторы на ОИ-2018 является хорошим ходом

Спорт
2 октября, 13:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее IIHF на конгрессе приняла решение ввести поправки в ряд правил игры, которые будут действовать с сезона-2018/19

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) разрешить главным тренерам сборных запрашивать у судей видеоповторы на турнире Олимпийских игр 2018 года является хорошим и справедливым ходом. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Смотрите также

Сборная России сыграет со словаками в первом матче хоккейного турнира ОИ-2018

Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018

Фазель: участие сборной Южной Кореи поднимет интерес зрителей к хоккейному турниру ОИ-2018

Ранее источник в IIHF сообщил ТАСС, что федерация может разрешить тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане сделать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. В субботу свою работу в испанской Марбелье завершил полугодовой конгресс IIHF. На конгрессе, в частности, обсуждались правила судейства и нюансы подготовки и проведения хоккейного олимпийского турнира 2018 года.

"В хоккее такие вещи случаются не очень часто, хотя везде есть видеоповторы. Конечно, если бы они видели тот гол, который был забит в 2002 году, все могло бы поменяться для нашей команды (на Олимпийских играх - 2002 во время матча сборных России и США после броска Сергея Самсонова шайба закатилась за линию ворот, затем выкатилась обратно в поле. Фетисов, на тот момент главный тренер россиян, просил судей посмотреть видеоповтор, но те не стали этого делать - прим. ТАСС). А так IIHF делает все, чтобы справедливость имела возможность в любом случае восторжествовать, так что это хороший ход. Я его поддерживаю", - сказал Фетисов.

"Сегодня есть система для просмотра повторов. Я работал тренером почти четыре года, и за это время все моменты, которые были по просьбам игроков просмотрены, получились справедливыми. В 2002 году был единственный спорный момент, как мне кажется", - отметил депутат.

Ранее IIHF на конгрессе приняла решение ввести поправки в ряд правил игры, которые будут действовать с сезона-2018/19.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама