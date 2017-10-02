Спорткомплекс с бассейном построят в Кабардино-Балкарии до конца 2019 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным игровым залом будет построен в поселении Залукокоаже (Зольский район) до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта Кабардино-Балкарии.

Строительство спорткомплекса будет вестись в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

"Нам подтвердили выделение средств в рамках ФЦП, которые будут направлены на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в сельском поселении Залукокоаже - это административный центр Зольского района, - сообщили в ведомстве. - Вторым этапом мы будем строить спорткомплекс в административном центре Черекского района, поселке Кашхатау. Эти два района являются отдаленными, на данный момент там нет современных спортивных объектов".

Строительство комплекса будет финансироваться из федерального и республиканского бюджетов. "Общая стоимость строительства составит около 100 млн рублей, - уточнили в республиканском Министерстве спорта. - Мы разбили строительство на два этапа, работы будут вестись в течение 2018 и 2019 годов".

Ранее сообщалось, что при поддержке федерального бюджета в Нальчике было уложено искусственное покрытие на поле специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по футболу.