Спорткомплекс с бассейном построят в Кабардино-Балкарии до конца 2019 года

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным игровым залом будет построен в поселении Залукокоаже (Зольский район) до конца 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве спорта Кабардино-Балкарии.
Строительство спорткомплекса будет вестись в рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
"Нам подтвердили выделение средств в рамках ФЦП, которые будут направлены на строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом в сельском поселении Залукокоаже - это административный центр Зольского района, - сообщили в ведомстве. - Вторым этапом мы будем строить спорткомплекс в административном центре Черекского района, поселке Кашхатау. Эти два района являются отдаленными, на данный момент там нет современных спортивных объектов".
Строительство комплекса будет финансироваться из федерального и республиканского бюджетов. "Общая стоимость строительства составит около 100 млн рублей, - уточнили в республиканском Министерстве спорта. - Мы разбили строительство на два этапа, работы будут вестись в течение 2018 и 2019 годов".
Ранее сообщалось, что при поддержке федерального бюджета в Нальчике было уложено искусственное покрытие на поле специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по футболу.