Фурсенко: на таком газоне, как на "Анжи-Арене", в современный футбол играть невозможно

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Состояние газона на "Анжи-Арене" непригодно для зрелищной игры в футбол. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского "Зенита" Сергей Фурсенко.

Сине-бело-голубые в воскресенье в матче 12-го тура чемпионата страны сыграли на выезде вничью с "Анжи" (2:2).

"Один из ключевых моментов [такого результата] - это состояние поле. Команда у нас техничная, а мяч просто останавливался на таком газоне. Построен прекрасный стадион, а качество "поляны" из прошлого века. На таком газоне в современный футбол играть невозможно", - считает Фурсенко.

"Не такие большие деньги тратятся, чтобы перестелить газон и следить за его состоянием. Функция РФПЛ [Российской футбольной премьер-лиги] следить за стадионами, на которых проводится чемпионат. Для того, чтобы футбол был более зрелищным, все стадионы надо привести в порядок", - добавил собеседник ТАСС.

"Команду надо улучшать, но пауза на сборные - данность"

По мнению Фурсенко, причиной ничьей также стала эмоциональная усталость: "Две встречи подряд (сине-бело- голубые обыграли "Краснодар" в чемпионате и "Реал Сосьедад" в Лиге Европы - прим. ТАСС) мы сыграли на очень высоком уровне. Тем более, играть через два на третий крайне тяжело. Надо отдать должное игрокам "Анжи" - они играли здорово и самоотверженно. Думаю, нам не хватило не столько физических, сколько эмоциональных сил".

Собеседник ТАСС не считает, что пауза на игры сборной скажется на игре "Зенита": "Пауза для сборной - это данность, надо учитывать, что сборной надо дать время на подготовку, сегодня приоритет номер один - это достойно выступить на чемпионате мира 2018 года. Конечно, тренировочный процесс в "Зените" прерывается, а ведь с каждой тренировкой команда прибавляет. Не забывайте, что состав сформировался в окончательном варианте только в начале сентября. Команда, по-моему, показала очень хороший результат - ни одного поражения в чемпионате и групповой стадии Лиги Европы при очень приличном качестве игры".

"Матчи с основными соперниками еще впереди, и нам надо улучшать качество игры. Наверстаем после перерыва", - добавил он.

После 12 туров чемпионата "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 28 очками (8 побед и 4 ничьи). Сине-бело-голубые лидируют в группе Лиги Европы, обыграв в первых двух матчах македонский "Вардар" (5:0) и испанский "Реал Сосьедад" (3:1). Следующую игру команда проведет 15 октября - сине-бело-голубые примут тульский "Арсенал".