Болельщик по обмену: Ливерпуль – Москва

Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com запустил новый проект - "Болельщик по обмену", в рамках которого иностранные болельщики приезжают в Россию и общаются с российскими поклонниками футбола.

Героем первой серии стал фанат английского "Ливерпуля" Таге Херстад, приехавший в Москву на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком". В столице России его встретил болельщик красно-белых Никита Курятников, который показал гостю город, пригласил на обед, познакомил с семей и проводил на стадион. В декабре, после ответного визита в Англию, Welcome2018.com выпустит короткометражный фильм о новых приятелях.

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города-организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года. Сайт предоставляет болельщикам справочную информацию для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей этих турниров новую Россию с ее богатой культурой, историей, спортивными рекордами, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Полную версию материала читайте на официальном портале болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.