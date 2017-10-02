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Футболист "Динамо" Самба Соу пропустит 6-8 недель из-за травмы

Спорт
2 октября, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По информации пресс-службы "Динамо", игрок будет прооперирован в Риме 4 октября

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Самба Соу получил разрыв внутреннего мениска, сроки восстановления игрока составят 6-8 недель. Об этом сообщается в официальном "Твиттере" столичной команды.

По информации пресс-службы "Динамо", игрок будет прооперирован в Риме 4 октября.

28-летний малийский игрок получил травму в матче 12-го тура чемпионата России со столичным Локомотивом". Встреча прошла 1 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, Соу был заменен на 15-й минуте на Александра Зотова.

Самба Соу перешел в "Динамо" перед стартом сезона-2017/18 из турецкого "Кайсериспора". Игрок провел за московскую команду 10 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

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