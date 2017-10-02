Футболист "Динамо" Самба Соу пропустит 6-8 недель из-за травмы

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Самба Соу получил разрыв внутреннего мениска, сроки восстановления игрока составят 6-8 недель. Об этом сообщается в официальном "Твиттере" столичной команды.
По информации пресс-службы "Динамо", игрок будет прооперирован в Риме 4 октября.
28-летний малийский игрок получил травму в матче 12-го тура чемпионата России со столичным Локомотивом". Встреча прошла 1 октября и завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, Соу был заменен на 15-й минуте на Александра Зотова.
Самба Соу перешел в "Динамо" перед стартом сезона-2017/18 из турецкого "Кайсериспора". Игрок провел за московскую команду 10 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.