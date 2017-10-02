Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборной

Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной РоссииСпорт 2 октября, 14:13
Надаль расстроен радикализацией испанского общества из-за референдумаСпорт 2 октября, 14:12
Главный трофей ЧМ-2018 увидели 15 тысяч жителей Уфы в рамках тура кубка мираСпорт 2 октября, 14:10
Более 170 тыс. жителей Карачаево-Черкесии будут привиты от гриппа этой осеньюВ стране 2 октября, 14:04
Полпред в СФО представил Александра Усса в Красноярске в качестве врио губернатораПолитика 2 октября, 14:01
Фурсенко: все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборнойСпорт 2 октября, 13:58
Болельщик по обмену: Ливерпуль – МоскваСпорт 2 октября, 13:56
Дворкович: в Турции остаются около тысячи туристов с просроченной датой вылетаЭкономика и бизнес 2 октября, 13:55
Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 50 человекПроисшествия 2 октября, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Все пять аргентинских футболистов "Зенита" достойны того, чтобы приглашаться в сборную своей страны. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
Главный тренер сборной Аргентины вызвал на ближайшие игры команды трех футболистов "Зенита" - защитника Эмануэля Мамману и полузащитников Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони. За сине-бело-голубых также выступают их соотечественники нападающий Себастьян Дриусси и полузащитник Матиас Краневиттер.
"Мы взяли очень сильных игроков, и все пять достойны играть в сборной. Но три, конечно, - очень хороший результат. Они молодые, и все еще впереди", - считает Фурсенко.
Сборной Аргентине предстоит провести две ключевые встречи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года - с командами Перу дома и Эквадора на выезде. Квалифицировались на чемпионат мира пока только бразильцы (37), на остальные три прямые путевки претендуют сборные Уругвая (27), Колумбии (26), Перу (24), Аргентины (24), Чили (23), Парагвая (21) и Эквадора (20).