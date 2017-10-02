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Футболист ЦСКА Головин выбыл на две недели и пропустит матчи сборной России

Спорт
2 октября, 14:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Игрок получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата страны с "Уфой" (0:0), который прошел в воскресенье

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Александр Головин

Александр Головин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Полузащитник ЦСКА Александр Головин выбыл на две недели из- за травмы голеностопа и, таким образом, пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу. Об этом ТАСС сообщил врач армейцев Шагабутдин Керимов.

Головин получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата страны с "Уфой" (0:0), который прошел в воскресенье. Сборная России в понедельник начинает подготовку к товарищеским играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").

"Хотим уложиться в срок две недели. Будем смотреть, какое самочувствие будет у футболиста. Лечение игрока пройдет на базе ЦСКА", - рассказал Керимов.

Он также сообщил, что сроки восстановления защитника ЦСКА Василия Березуцкого и полузащитника Понтуса Вернблума, которые также получили повреждения в воскресенье, определятся позднее.

 

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