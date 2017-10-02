Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Трактором" состоится 18 октября в Челябинске

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским "Куньлунем" и "Трактором" состоится 18 октября в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба "Трактора".

Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск. Позднее КХЛ отменила матч. "Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе", - говорится в заявлении пресс-службы "Трактора".

В октябре "Куньлунь" не сможет проводить домашние матчи в Шанхае, так как город закрыт для проведения массовых мероприятий в связи со съездом Коммунистической партии Китая.