Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Трактором" состоится 18 октября в Челябинске

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским "Куньлунем" и "Трактором" состоится 18 октября в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба "Трактора".
Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск. Позднее КХЛ отменила матч. "Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе", - говорится в заявлении пресс-службы "Трактора".
В октябре "Куньлунь" не сможет проводить домашние матчи в Шанхае, так как город закрыт для проведения массовых мероприятий в связи со съездом Коммунистической партии Китая.