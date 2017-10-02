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Сборная России примет участие в чемпионате мира 2017 года по ММА в Астане

Спорт
2 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Заявки на участие в турнире подали команды 30 стран

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ТАСС, 2 октября. Сборная России в количестве восьми спортсменов примет участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Астане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Союза ММА России.

Заявки на участие в турнире подали команды 30 стран.

В нынешнем чемпионате мира российскую команду представят первые номера сборной, победители чемпионата России: Магомед Даитбегов (весовая категория до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).

Нынешний чемпионат мира по ММА станет пятым по счету и пройдет с 6 по 7 октября в Астане. В прошлом турнире российские бойцы завоевали все возможное золото во всех весовых категориях.

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