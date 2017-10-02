Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традиции

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МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России на чемпионате мира по академической гребле в США доказала, что команде по силам вернуть победные традиции этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.
На чемпионате мира, который завершился в Сарасоте (США, штат Флорида), россияне завоевали три медали - одну серебряную и две бронзовые. В предыдущий раз российские гребцы завоевывали медали мировых первенств 12 лет назад на турнире 2005 года в японском городе Кайдзу.
"Достойный результат, и, надеюсь, это начало пути. В гребле создана программа на несколько лет вперед, если она будет реализовываться, то мы вернем себе традиции этого вида спорта, - подчеркнул Мутко. - По нашим планам и прогнозам команда должна была показать достойный результат еще на Олимпиаде".
В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм только шесть российских гребцов из всех заявленных, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным.
"В академической гребле идет целенаправленная работа, у нее есть потенциал, есть интересные экипажи, и сейчас очень важно закрепить результат, - отметил Мутко. - Многое зависит от профессионализма руководства федерации, министерства спорта и Олимпийского комитета России".
В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место. Первыми стали итальянцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), вторыми - новозеландцы (3-2-2), третьими - австралийцы (3-2-1).