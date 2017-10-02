Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традиции

Спорт
2 октября, 15:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На чемпионате мира, который завершился в США, россияне завоевали три медали - одну серебряную и две бронзовые

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России на чемпионате мира по академической гребле в США доказала, что команде по силам вернуть победные традиции этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также

Свирин: выступление россиян на ЧМ по академической гребле не стало неожиданностью

Россияне завоевали три медали на чемпионате мира по академической гребле

Россияне завоевали серебро ЧМ по академической гребле в четверке без рулевого

На чемпионате мира, который завершился в Сарасоте (США, штат Флорида), россияне завоевали три медали - одну серебряную и две бронзовые. В предыдущий раз российские гребцы завоевывали медали мировых первенств 12 лет назад на турнире 2005 года в японском городе Кайдзу.

"Достойный результат, и, надеюсь, это начало пути. В гребле создана программа на несколько лет вперед, если она будет реализовываться, то мы вернем себе традиции этого вида спорта, - подчеркнул Мутко. - По нашим планам и прогнозам команда должна была показать достойный результат еще на Олимпиаде".

В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм только шесть российских гребцов из всех заявленных, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным.

"В академической гребле идет целенаправленная работа, у нее есть потенциал, есть интересные экипажи, и сейчас очень важно закрепить результат, - отметил Мутко. - Многое зависит от профессионализма руководства федерации, министерства спорта и Олимпийского комитета России".

В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место. Первыми стали итальянцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), вторыми - новозеландцы (3-2-2), третьими - австралийцы (3-2-1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие по числу жертв инциденты со стрельбой в США с 2007 года
2
Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
5
Задержанные участники ячейки ИГ признались в изготовлении бомб
6
В Петербурге осужден экс-полицейский за сокрытие гражданства США и превышение полномочий
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама