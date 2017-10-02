В Ингушетии планируют создать единую федерацию любительского и профессионального бокса

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии приняли решение создать единую федерацию любительского и профессионального бокса, сообщили в понедельник в пресс-службе главы республики.

"Глава региона Юнус-Бек Евкуров на состоявшейся в Магасе встрече с Генеральным секретарем федерации бокса РФ Умаром Кремлевым, главным тренером национальной сборной страны по боксу Эдуардом Кравцовым подчеркнул, что в республике необходимо создать единую федерацию любительского и профессионального бокса, аналогичную российской. Мы ее будем создавать", - сказали в пресс-службе.

По словам Евкурова, отдельного внимания заслуживает тренерский состав. "У нас есть профессиональные кадры, но их важно дополнять тренерами из других регионов России для разностороннего подхода к подготовке будущих олимпийцев", - цитирует пресс-служба главу региона. Он отметил, что бокс - второй по популярности вид спорта в мире после футбола, и в Ингушетии созданы необходимые условия для развития бокса и вовлечения в него большого количества детей.

По словам Кремлева, цель его поездки в Ингушетию - наладить взаимодействие с республикой в дальнейшем развитии бокса в регионе. "Мы хотим вывести его на более высокий уровень. Будем отбирать талантливую молодежь и оказывать ей всестороннюю поддержку и помощь", - цитирует пресс-служба Кремлева. Он уточнил, что федерация бокса России будет оказывать региону помощь в организации выездных семинаров для тренеров.