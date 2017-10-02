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Мутко: ближайшие матчи сборной России по футболу очень важны

Спорт
2 октября, 15:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер России отметил, что РФС определится с соперниками по ноябрьским матчам после окончания отборочного турнира

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира, тем более команды Южной Кореи и Ирана являются потенциальными соперниками команды по турниру. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Команда Станислава Черчесова в понедельник начала сбор на базе в Новогорске. Матч с южнокорейцами пройдет 7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве, с иранцами - 10 октября на "Казань-Арене".

"Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников", - сказал Мутко.

Он отметил, что РФС определится с соперниками по ноябрьским матчам после окончания отборочного турнира: "Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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