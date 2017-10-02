Мутко: ближайшие матчи сборной России по футболу очень важны

Насколько просто россиянину списать все свои долги по кредитамЭкономика и бизнес 2 октября, 17:19
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам годаСпорт 2 октября, 17:08
Высший пилотаж: каким оказался первый экзамен на получение статуса "Московский врач"Москва 2 октября, 16:49
Зампредседателя Союза кинематографистов предложил возобновить съемки киножурналов о странеНовости Урала 2 октября, 16:30
Исполнитель роли Григора Клигана в сериале "Игра престолов" посетит МосквуКультура 2 октября, 16:27
"Порт Высоцкий" за 9 месяцев 2017 года увеличил перевалку угля на 15%Транспорт 2 октября, 16:17
Участники конкурса "Учитель года" побывали в центре поддержки талантов "Сириус"Общество 2 октября, 16:13
Мутко: ближайшие матчи сборной России по футболу очень важныСпорт 2 октября, 15:55
В Ингушетии планируют создать единую федерацию любительского и профессионального боксаСпорт 2 октября, 15:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира, тем более команды Южной Кореи и Ирана являются потенциальными соперниками команды по турниру. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Команда Станислава Черчесова в понедельник начала сбор на базе в Новогорске. Матч с южнокорейцами пройдет 7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве, с иранцами - 10 октября на "Казань-Арене".
"Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников", - сказал Мутко.
Он отметил, что РФС определится с соперниками по ноябрьским матчам после окончания отборочного турнира: "Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе".
Чемпионат мира пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.