Бывший тренер "Локомотива" Эштреков считает, что "Зенит" рано называть чемпионом

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Болельщикам и экспертам не стоит торопиться называть санкт-петербургский "Зенит" чемпионом после 12 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил бывший футболист и тренер московского "Локомотива" Владимир Эштреков, слова которого приводит "Газета.Ru".
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 28 очками в активе, опережая идущий на втором месте "Локомотив" на два очка.
"Забегать вперед не будем, - сказал Эштреков. - Главное - не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство "Зениту" - еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: "Локо" сейчас идет вплотную к питерцам.".