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Черчесов: футболисту Головину на восстановление может хватить 4-5 дней

Спорт
2 октября, 17:45 дата обновления: 2 октября, 18:24 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 2, октября. /ТАСС

21-летний игрок получил травму 1 октября в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой"

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитнику ЦСКА и сборной России по футболу Александру Головину может хватить для восстановления от травмы четырех- пяти дней. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов.

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21-летний игрок получил травму 1 октября в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что Головин выбыл из строя на две недели.

"Насчет Головина врач ЦСКА переборщил - я думаю, ему хватит четырех-пяти дней, чтобы восстановиться. Если Александр подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. В любом случае он остается у нас [в расположении сборной России], тут наш врач и врач ЦСКА, мы его подлечим", - сказал Черчесов.

Также травму в матче с "Уфой" получил другой полузащитник ЦСКА и сборной России - Алан Дзагоев. "Никого вместо них [Головина и Дзагоева] вызывать в сборную не будем", - отметил Черчесов.

Сборной России предстоят два товарищеских матча - 7 октября в Москве она встретится с командой Южной Кореи, а 10 октября в Казани сыграет с иранцами.

"Если говорить об игре с командой Южной Кореи, то участие Головина в ней было бы правильным решением. Против них нужны шустрые игроки. Посмотрим, получится ли его подготовить, важен его настрой", - сказал Черчесов.

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