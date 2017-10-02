Черчесов: футболисту Головину на восстановление может хватить 4-5 дней

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитнику ЦСКА и сборной России по футболу Александру Головину может хватить для восстановления от травмы четырех- пяти дней. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов.

21-летний игрок получил травму 1 октября в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что Головин выбыл из строя на две недели.

"Насчет Головина врач ЦСКА переборщил - я думаю, ему хватит четырех-пяти дней, чтобы восстановиться. Если Александр подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. В любом случае он остается у нас [в расположении сборной России], тут наш врач и врач ЦСКА, мы его подлечим", - сказал Черчесов.

Также травму в матче с "Уфой" получил другой полузащитник ЦСКА и сборной России - Алан Дзагоев. "Никого вместо них [Головина и Дзагоева] вызывать в сборную не будем", - отметил Черчесов.

Сборной России предстоят два товарищеских матча - 7 октября в Москве она встретится с командой Южной Кореи, а 10 октября в Казани сыграет с иранцами.

"Если говорить об игре с командой Южной Кореи, то участие Головина в ней было бы правильным решением. Против них нужны шустрые игроки. Посмотрим, получится ли его подготовить, важен его настрой", - сказал Черчесов.