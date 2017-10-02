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Решение по участникам драки на турнире по борьбе в Краснодаре будет принято 5 октября

Спорт
2 октября, 17:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Турнир был посвящен памяти двукратного призера Игр в Пекине и Лондоне Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Дисциплинарное решение по участникам драки во время Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти призера Олимпийских игр и чемпиона мира Бесика Кудухова в Краснодаре будет принято 5 октября на заседании исполнительного комитета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

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Драка возникла между одним из борцов и представителем тренерского штаба его соперника, подавшего протест на судейское решение. Затем к потасовке подключился и второй борец, после чего на ковре началась массовая драка.

"Завтра, 3 октября, основные действующие лица будут в Олимпийском комитете России, пройдет разбор полетов. А 5 октября на исполкоме ФСБР мы примем по ним решение", - сообщил Мамиашвили.

Турнир был посвящен памяти двукратного призера Игр в Пекине и Лондоне Бесика Кудухова, который 29 декабря 2013 года погиб в ДТП на федеральной трассе под Армавиром в возрасте 27 лет. Юниорский турнир прошел в Краснодаре 23-24 сентября.

Бесик Кудухов завоевал серебро Олимпиады-2012 и бронзу Игр-2008, четыре раза выигрывал чемпионаты мира - с 2007 по 2011 год, дважды становился обладателем Кубка мира, в 2007 году стал чемпионом Европы. В сентябре 2014 года Кудухов был посмертно введен в Зал славы Международной федерации борьбы (FILA), переименованной впоследствии в Объединенный мир борьбы (UWW).

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