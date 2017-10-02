Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянии

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Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянииСпорт 2 октября, 18:10
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НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подойдет в хорошем состоянии к предстоящим матчам сборной России по футболу. Уверенность в этом высказал журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
В субботу "Спартак" в рамках 12-го тура чемпионата России обыграл "Урал" (2:0), Самедов вышел в стартовом составе. Как рассказал сам игрок после встречи, в первом тайме после столкновения с соперником он потерял сознание. В понедельник он прибыл в расположение сборной.
"Самедов же не перепутал ворота в матче с "Уралом", еще и гол сопернику забил, провел всю игру. В любом случае мы ему дали один день на восстановление, четко подходим ко всему, чтобы не было рецидивов. Завтра врач его еще раз проверит, рисковать мы в любом случае не будем, если возникают нюансы. Убежден, что он в хорошем состоянии и будет готов к игре", - сказал Черчесов.
Российская сборная проведет товарищеские матчи с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене") и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").