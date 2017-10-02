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Черчесов уверен, что Самедов подойдет к предстоящим играм в хорошем состоянии

Спорт
2 октября, 18:10 дата обновления: 2 октября, 18:26 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 2, октября. /ТАСС

Полузащитник "Спартака" в матче РФПЛ с "Уралом" после столкновения с соперником потерял сознание

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Александр Самедов

Александр Самедов

© Артем Коротаев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подойдет в хорошем состоянии к предстоящим матчам сборной России по футболу. Уверенность в этом высказал журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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В субботу "Спартак" в рамках 12-го тура чемпионата России обыграл "Урал" (2:0), Самедов вышел в стартовом составе. Как рассказал сам игрок после встречи, в первом тайме после столкновения с соперником он потерял сознание. В понедельник он прибыл в расположение сборной.

"Самедов же не перепутал ворота в матче с "Уралом", еще и гол сопернику забил, провел всю игру. В любом случае мы ему дали один день на восстановление, четко подходим ко всему, чтобы не было рецидивов. Завтра врач его еще раз проверит, рисковать мы в любом случае не будем, если возникают нюансы. Убежден, что он в хорошем состоянии и будет готов к игре", - сказал Черчесов.

Российская сборная проведет товарищеские матчи с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене") и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").

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