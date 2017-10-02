Кутепов: сборные Южной Кореи и Ирана - хорошие соперники, если уже отобрались на ЧМ-2018

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НОВОГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Команды Южной Кореи и Ирана по футболу являются хорошими соперниками для сборной России, учитывая, что они уже отобрались на чемпионат мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Илья Кутепов.
Сборная России в понедельник начала подготовку к товарищеским играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань- Арене").
"Соперников разберем, это хорошие сборные, если они отобрались на чемпионат мира. Посмотрим, игра все покажет, все решится на поле. У сборной Южной Кореи хороший подбор игроков, но у нас тоже есть люди, которые играют в чемпионатах Германии и Турции. Так что ждем с нетерпением матчей", - сказал Кутепов.
"Эмоций много потратили, но состояние хорошее, произошла смена обстановки, все отлично. Но клуб это одно, в сборной другой настрой", - отметил футболист.