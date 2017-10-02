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Тренеры сборной России по биатлону доложили о выполнении летней подготовки к сезону

Спорт
2 октября, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Главными стартами российских биатлонистов в летний период стали чемпионат мира и чемпионат страны, которые прошли в августе и сентябре в Чайковском Пермского края

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов (справа)

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов (справа)

© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Старшие тренеры сборной России по биатлону на заседании экспертного совета Министерства спорта РФ отчитались о выполнении плана летней подготовки к зимнему сезону. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

Главными стартами российских биатлонистов в летний период стали чемпионат мира и чемпионат страны, которые прошли в августе и сентябре в Чайковском Пермского края.

"Старшие тренеры отчитались о подготовке в летний период, о подвижках, которые произошли по сравнению с прошлыми годами. Тренеры констатировали, что выполнены все задачи, которые были намечены на летний период. Этапные комплексные обследования и контрольные срезы говорят о том, что "добавка" в подготовке есть. Сведения и цифры были приняты к сведению экспертным советом, который также сделал определенные рекомендации", - сказал Барнашов по итогам заседания экспертного совета, которое прошло в понедельник.

Старшим тренером мужской сборной является немец Рикко Гросс, женской - Сергей Коновалов.

Зимний сезон ведущие биатлонисты планеты начнут в конце ноября на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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