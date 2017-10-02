Победителя ЧМ-2018 по футболу в Липецке будут угадывать по липам

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Липецка к чемпионату мира по футболу 2018 года высадили 32 липы, чтобы по самому высокому дереву предсказать победителя турнира. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.
"В парковой зоне района Матырский появились 32 молодые липы - по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды. В день начала чемпионата деревья измерят в высоту, самое высокое станет предполагаемым победителем", - сообщили в мэрии.
Как добавили в администрации Липецка, в городе в понедельник более 100 жителей города заложили аллею, посвященную чемпионату мира по футболу. Кроме 32 лип, на ней высажено 11 кустарников - по количеству российских городов, где пройдут матчи.
Традиция предсказывать победителей матчей приобрела популярность в 2010 году, когда обитатель океанариума в немецком Оберхаузене осьминог Пауль определял победителей игр чемпионата мира в ЮАР.
"Липецк не остался в стороне, возможно, символ нашего города угадает, кому же достанется заветный кубок победителя", - отметили в мэрии Липецка.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.