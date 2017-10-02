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Российская четверка на ЧМ по академической гребле рассчитывала на золото

Спорт
2 октября, 18:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Серебряный призер турнира Алексей Викулин рассказал, что может перед следующим сезоном уйти в другой вес

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МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Серебряный призер чемпионата мира по академической гребле Алексей Викулин рассказал ТАСС, что он и его партнеры по экипажу распашной четверки без рулевого рассчитывали в своем финальном заплыве на победу.

Викулин, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Максим Телицын выиграли серебро на чемпионате мира в американской Сарасоте (штат Флорида). Победу одержали итальянцы.

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"Нельзя сказать, что мы недовольны - это чемпионат мира, и любая медаль здесь имеет значение. Конечно же, изначально мы настраивались на победу, проделали очень много работы. Где-то недоработали, но итальянцы сегодня действительно были сильны. Мы постарались сделать свою работу, начали как всегда начинаем, но, к сожалению, не получилось".

Викулин рассказал, что может перед следующим сезоном уйти в другой вес.

"Может быть, мы все станем тяжеловесами, а может и легковесами - пока точного ответа дать не могу. Не исключаю, что переквалифицируюсь. Сейчас главное - это набраться сил, отдохнуть, и к зиме мы определимся, в какой лодке мы будем выступать", - отметил он.

Сборная России по академической гребле выиграла на турнире три медали: серебряную и две бронзовые. В последний раз российские гребцы выигрывали медали на мировом первенстве 12 лет назад в японском Кайдзу.

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