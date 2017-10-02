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Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в команде

Спорт
2 октября, 18:48 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 2, октября. /ТАСС

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов неоднократно заявлял, что Акинфеев является бессменным первым вратарем сборной России

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Андрей Лунев

Андрей Лунев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Вратари сборной России по футболу должны доказывать, что Игорь Акинфеев не является лучшим голкипером команды, как его называл главный тренер Станислав Черчесов. Об этом журналистам сообщил вратарь сборной Андрей Лунев.

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Ранее Черчесов неоднократно заявлял, что Акинфеев является бессменным первым вратарем сборной России.

"Задача других вратарей тренироваться и доказывать обратное словам Черчесова. Я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол, это ненадолго. Помню игру с Южной Кореей на чемпионате мире 2014 года (тогда Акинфеев ошибся, из-за чего команда пропустила гол - прим. ТАСС), смотрел. Бывает такое, великие вратари тоже ошибаются", - сказал Лунев.

"Настроения после матча с "Анжи" (2:2) нет. Но, думаю, со вторника это настроение пропадет", - добавил вратарь.

Сборная России в понедельник начала подготовку к товарищеским играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань- Арене"). В первой тренировке не принимали участие из-за травм вызванные в национальную команду полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Александр Головин.

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