Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в команде

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Вратари сборной России по футболу должны доказывать, что Игорь Акинфеев не является лучшим голкипером команды, как его называл главный тренер Станислав Черчесов. Об этом журналистам сообщил вратарь сборной Андрей Лунев.

Ранее Черчесов неоднократно заявлял, что Акинфеев является бессменным первым вратарем сборной России.

"Задача других вратарей тренироваться и доказывать обратное словам Черчесова. Я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол, это ненадолго. Помню игру с Южной Кореей на чемпионате мире 2014 года (тогда Акинфеев ошибся, из-за чего команда пропустила гол - прим. ТАСС), смотрел. Бывает такое, великие вратари тоже ошибаются", - сказал Лунев.

"Настроения после матча с "Анжи" (2:2) нет. Но, думаю, со вторника это настроение пропадет", - добавил вратарь.

Сборная России в понедельник начала подготовку к товарищеским играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань- Арене"). В первой тренировке не принимали участие из-за травм вызванные в национальную команду полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Александр Головин.