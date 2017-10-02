Колобков: Ласицкене справедливо претендует на звание лучшей легкоатлетки года

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заслуженно претендует на звание лучшей легкоатлетки по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Россиянка попала в число претендентов вместе с эфиопкой Аяной Алмаз (бег на длинные дистанции), кенийкой Хеллен Обири (бег на средние дистанции), австралийкой Салли Пирсон (бег на 100 м с барьерами), хорваткой Сандрой Перкович (метание диска), американкой Бритни Риз (прыжки в длину), южноафриканкой Кастер Семеней (бег на средние дистанции), гречанкой Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийкой Нафиссату Тиам (многоборье), полькой Анитой Влодарчик (метание молота).

Выступая под нейтральным флагом, Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.