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Колобков: Ласицкене справедливо претендует на звание лучшей легкоатлетки года

Спорт
2 октября, 18:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Выступая под нейтральным флагом, россиянка завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заслуженно претендует на звание лучшей легкоатлетки по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Россиянка попала в число претендентов вместе с эфиопкой Аяной Алмаз (бег на длинные дистанции), кенийкой Хеллен Обири (бег на средние дистанции), австралийкой Салли Пирсон (бег на 100 м с барьерами), хорваткой Сандрой Перкович (метание диска), американкой Бритни Риз (прыжки в длину), южноафриканкой Кастер Семеней (бег на средние дистанции), гречанкой Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), бельгийкой Нафиссату Тиам (многоборье), полькой Анитой Влодарчик (метание молота).

Выступая под нейтральным флагом, Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

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