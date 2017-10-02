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Фанаты "Легии" атаковали футболистов команды после поражения от "Леха" в чемпионате Польше

Спорт
2 октября, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По информации пресс-службы "Легии", после окончания матча, когда футболисты и тренерский штаб команды направлялись к автобусу, к ним прорвались фанаты

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ТАСС, 2 октября. Фанаты варшавской "Легии" атаковали футболистов и тренеров команды после поражения в гостевом матче 11-го тура чемпионата Польши с "Лехом". Об этом сообщает пресс-служба варшавской команды.

Игра прошла в воскресенье в Познани и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Леха" - принципиального соперника "Легии". "Легия" после 11 туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 16 очками, "Лех" - второй (21).

По информации пресс-службы "Легии", после окончания матча, когда футболисты и тренерский штаб команды направлялись к автобусу, к ним прорвались фанаты. Произошел резкий обмен мнениями, переросший в стычку. Ссора продолжалась восемь минут.

Польское издание Przeglad Sportowy сообщает, что 50 ультрас варшавской команды били игроков по затылкам и давали пощечины, не нанеся при этом больших травм, при этом унижая игроков. Досталось и тренеру Александару Вуковичу, который провел в качестве игрока за команду 200 матчей. Ультрас закончили "разговор" с командой, сообщив, что если "клуб продолжит так играть, то они придут снова".

"Легия" в связи с данным инцидентом выступила с официальным заявлением, в котором осудила выражение эмоций подобным образом. "Клуб осознает сильные эмоции, вызванные провальными результатами команды, но однозначно осуждает выражение эмоций подобным образом, который сильно отличается от принятых норм. Основным принципом "Легии" является принцип взаимного уважения, даже в сложных и конфликтных ситуациях клуб не потерпит перехода этих границ. "Легия" примет все возможные меры для обеспечения полной безопасности всех игроков и персонал, основываясь на извлеченных уроках", - говорится в заявлении.

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