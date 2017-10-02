Тренер: отстранение ФТАР не повлияет на работу российских тяжелоатлетов

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская и женская сборные России по тяжелой атлетике не собираются менять свои тренировочные планы в связи с годичным отстранением от выступления на международной арене. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Николай Колесников.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) от участия в международных турнирах на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участия в чемпионате мира в США.

"Независимо от принятого решения мы продолжим системную работу. Жалко, конечно, что такое решение принято, но для нас главное - килограммы. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы мы были конкурентоспособны не только в Европе, но и в мире", - сказал Колесников.

"Напротив, мы будем работать еще сильнее. С ведущими атлетами мы уже переговорили на эту тему, у всех хорошее настроение на предстоящую работу. Жизнь продолжается, мы не собираемся сдаваться, тем более костяк национальной команды более-менее просматривается", - добавил он.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет Международный олимпийский комитет объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов, начиная с 2008 года. Несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных препаратов.