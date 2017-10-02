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Савкина: женская гонка четверок без рулевого на ЧМ по гребле была интригующей

Спорт
2 октября, 19:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянка выиграла бронзовую награду вместе с Еленой Орябинской, Анастасией Тихановой и Екатериной Потаповой на чемпионате мира по академической гребле, который завершился в США

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МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бронзовый призер чемпионата мира по академической гребле Алевтина Савкина считает гонку, в которой она в составе экипажа четверки без рулевого завоевала медаль, интригующей и азартной. Об этом она рассказала ТАСС.

Савкина выиграла бронзовую награду вместе с Еленой Орябинской, Анастасией Тихановой и Екатериной Потаповой на чемпионате мира по академической гребле, который завершился в Сарасоте (США, штат Флорида).

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"Мы рассчитывали на медаль, понимали, что у нас неслабая команда. После первой гонки вообще вдохновились, потому что проехали ее совсем неплохо. Финал - это совсем другое, но получилось завоевать бронзу, хотя хотели немного большего, - сказала Савкина. - Я довольная результатом, жаловаться нельзя, потому что у нас получилась достаточно интересная, интенсивная, азартная и интригующая гонка, до самого финиша была плотная группа лидеров".

"Мы держались вне этой группы: все решилось где-то за 150-200 метров. Мы не отпустили лидеров, боролись до последнего и заняли призовое место", - добавила она.

По словам Савкиной, она не исключает своей возможности выступления на Олимпийских играх 2020 года.

"На следующий сезон хочется грести дальше, есть мечты о новом олимпийском цикле, но пока громко не хочется об этом говорить. Все нужно хорошенько обдумать, потому что возраст уже немаленький. Своего участия в Олимпиаде не исключаю, а там - как сложится", - отметила она.

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