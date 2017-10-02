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Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-Рико

Спорт
2 октября, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Фонд помощи Пуэрто-Рико был учрежден олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в одиночном разряде Моникой Пуиг

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/DANIEL MURPHY

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова намерена направить деньги, заработанные с продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, в благотворительный фонд помощи населению Пуэрто-Рико, пострадавшему от ураганов "Ирма" и "Мария". Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Фонд помощи Пуэрто-Рико был учрежден олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро в одиночном разряде Моникой Пуиг.

"Менее 12 месяцев назад я посетила прекрасный остров Пуэрто-Рико как гость Моники Пуиг для выставочного матча, - написала Шарапова. - Я влюбилась в этот остров, его людей и культуру. Находясь на расстоянии, невероятно страшно видеть, как пострадал остров и его люди".

Американские аналитические агентства оценивают ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико в результате ураганов, приблизительно в $95 млрд.

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