Бартомеу: в случае признания независимости Каталонии "Барселона" решит, где выступатьСпорт 2 октября, 20:15
Решение провести матч без зрителей стало одним из самых трудных для Бартомеу в "Барселоне"Спорт 2 октября, 20:06
Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-РикоСпорт 2 октября, 20:03
Колобков: Ласицкене справедливо претендует на звание лучшей легкоатлетки годаСпорт 2 октября, 18:58
Леонов: Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годыСпорт 2 октября, 18:52
Лунев: задача вратарей сборной России доказывать, что Акинфеев не лучший в командеСпорт 2 октября, 18:48
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе выросло до 58Международная панорама 2 октября, 18:46
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы вырос в сентябре 2017 года на 20%Экономика и бизнес 2 октября, 18:34
Москвичи проголосуют за лучший памятник Владимиру ГиляровскомуКультура 2 октября, 18:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Решение провести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" без зрителей стало одним из самых трудных для президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу за то время, что он руководит клубом. Его слова приводит пресс-служба каталонского футбольного клуба.
В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости автономии от Испании. До начала матча с "Лас-Пальмасом" "Барселона" обращалась с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума, но получила отказ от Профессиональной футбольной лиги Испании. В итоге руководители каталонского клуба приняли решение провести матч без зрителей. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".
"Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики предпочли бы возможность отменить матч. Поэтому я должен сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я когда- либо принимал в качестве президента клуба. Мы очень серьезно рассматривали возможность переноса игры, но не смогли - Профессиональная футбольная лига Испании не одобрила нашу просьбу", - сказал Бартомеу.