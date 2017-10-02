Решение провести матч без зрителей стало одним из самых трудных для Бартомеу в "Барселоне"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Решение провести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" без зрителей стало одним из самых трудных для президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу за то время, что он руководит клубом. Его слова приводит пресс-служба каталонского футбольного клуба.

В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости автономии от Испании. До начала матча с "Лас-Пальмасом" "Барселона" обращалась с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума, но получила отказ от Профессиональной футбольной лиги Испании. В итоге руководители каталонского клуба приняли решение провести матч без зрителей. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".

"Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики предпочли бы возможность отменить матч. Поэтому я должен сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я когда- либо принимал в качестве президента клуба. Мы очень серьезно рассматривали возможность переноса игры, но не смогли - Профессиональная футбольная лига Испании не одобрила нашу просьбу", - сказал Бартомеу.