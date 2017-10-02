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WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом

Спорт
2 октября, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Первый бой спортсменов прошел 17 сентября и завершился вничью

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал второй бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит портал Sports.kz.

Первый бой спортсменов прошел 17 сентября и завершился вничью. Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и WBC в весовой категории до 72,6 кг.

"Сегодня WBC санкционировал второй бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, бой, который хочет увидеть весь мир, которого хотят боксеры - об этом решении мы объявили публично, - сказал Сулейман. - Этот бой напомнил мне такие поединки, как Асума Нельсон - Джефф Фенч, Майкл Спринкс - Ларри Холмс, Костя Цзю - Хулио Сесар Чавес или Заб Джуда, Эрик Моралес - Марко Баррера или Мэнни Пакьяо, Юрий Арбачаков - Муангчай Киттикейзем, бой итальянского героя Нино Бенвенути против Карлоса Монсона, Карлос Сарате - Альфонсо Самора и бои других чемпионов прошлого, все эти великие моменты истории WBC".

Головкин по прежнему не знает поражений на профессиональном ринге. 35-летний боксер выиграл 37 боев (33 - нокаутом) из 38. В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 - нокаутом) при одном поражениии двух ничьих.

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