Экс-футболист МЮ Фердинанд заявил, что определится с карьерой боксера после первого боя

ТАСС, 2 октября. Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не собирается начинать карьеру боксера-профессионала и примет решение относительно своего будущего после первого боя. Его слова приводит газета The Sun.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Фердинанд планирует начать карьеру боксера, позже это подтвердил сам спортсмен. В течение года бывший футболист выкладывал видео на своей странице в Instagram, где он выполняет различные боксерские упражнения на тренировках. Также англичанин вызывал на бой британских боксеров Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью. Пока неизвестно, когда и против кого проведет свой первый бой 38-летний бывший футболист.

"Я хочу посмотреть, смогу ли я получить лицензию, стать профессионалом и провести один бой, - сказал Фердинанд. - Я не хочу делать карьеру здесь, я ищу профессиональный бой, после которого я увижу, куда я иду. Это не шутка, бокс не может быть шуткой. Надеюсь, я получу лицензию и смогу с кем- то подраться".

Фердинанд выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2002 по 2014 год и завершил карьеру игрока в 2015 году. В составе клуба он шесть раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза - Суперкубок Англии, дважды - Кубок футбольной лиги, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. Всего на счету Фердинанда 312 матчей за клуб и 7 голов. В составе сборной Англии он провел 81 игру и забил 3 мяча.