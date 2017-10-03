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Экс-футболист МЮ Фердинанд заявил, что определится с карьерой боксера после первого боя

Спорт
3 октября, 0:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Пока неизвестно, когда и против кого проведет свой первый бой 38-летний бывший футболист

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ТАСС, 2 октября. Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не собирается начинать карьеру боксера-профессионала и примет решение относительно своего будущего после первого боя. Его слова приводит газета The Sun.

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Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Фердинанд планирует начать карьеру боксера, позже это подтвердил сам спортсмен. В течение года бывший футболист выкладывал видео на своей странице в Instagram, где он выполняет различные боксерские упражнения на тренировках. Также англичанин вызывал на бой британских боксеров Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью. Пока неизвестно, когда и против кого проведет свой первый бой 38-летний бывший футболист.

"Я хочу посмотреть, смогу ли я получить лицензию, стать профессионалом и провести один бой, - сказал Фердинанд. - Я не хочу делать карьеру здесь, я ищу профессиональный бой, после которого я увижу, куда я иду. Это не шутка, бокс не может быть шуткой. Надеюсь, я получу лицензию и смогу с кем- то подраться".

Фердинанд выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2002 по 2014 год и завершил карьеру игрока в 2015 году. В составе клуба он шесть раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза - Суперкубок Англии, дважды - Кубок футбольной лиги, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. Всего на счету Фердинанда 312 матчей за клуб и 7 голов. В составе сборной Англии он провел 81 игру и забил 3 мяча.

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