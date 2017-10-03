Путин обсудит подготовку к ЧМ-2018 по футболу на заседании Совета по спорту

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит ход подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций 2017 года и обсудят план подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении. Основными докладчиками выступят министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия - 2018" Алексей Сорокин.

Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Под личным контролем

Путин традиционно лично следит за подготовкой к крупнейшим международным спортивным мероприятиям, которые проводятся в России. Так, он уже посещал стадионы, на которых будут проводиться матчи предстоящего чемпионата мира. В частности, 9 сентября он оценил обновленный стадион "Лужники" в Москве. "Уверен, атмосфера азарта зрелищных поединков и ярких побед сохранится в "Лужниках" и после этой грандиозной реконструкции, - сказал тогда глава государства. - Стадион по праву станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу". Путин напомнил, что именно здесь пройдут и матч открытия, и финал предстоящего первенства.

В тот же день на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино российский лидер заверил, что РФ в рамках подготовки в чемпионату будет "предпринимать все необходимые усилия, чтобы все было сделано в срок и с должным качеством". "С нашей стороны готов сказать, что мы крайне удовлетворены ходом работ, которые сейчас осуществляются", - ответил ему Инфантино.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.