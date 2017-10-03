Саратовский "Автодор" не смог выйти в групповой турнир баскетбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" по сумме двух встреч уступил итальянской "Орландине" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В ответном матче российский клуб уступил в гостях со счетом 59:92. В первой встрече в Саратове "Автодор" победил со счетом 70:69. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой турнир Лиги чемпионов пробился итальянский клуб.

Летом 2015 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных соревнований с сезона-2015/16 и объявила о создании нового турнира - Лиги чемпионов. В настоящее время в Европе проводятся три международных клубных турнира. Самым престижным является Евролига, в которой играют сильнейшие представители стран, также Евролига проводит Кубок Европы, который является вторым по значимости соревнованием в Европе. Лига чемпионов, проводимая под эгидой ФИБА, считается третьим по силе турниром.