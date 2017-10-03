Российский гимнаст Белявский с третьего места вышел в финал ЧМ в личном многоборье

Давид Белявский во время упражнения на параллельных брусьях на чемпионате мира в Монреале © EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

ТАСС, 3 октября. Россиянин Давид Белявский показал третий результат в квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале.

По сумме шести упражнений Белявский заработал 85,839 балла. Лучший результат в квалификации показал кубинец Манрике Лардуэт (86,699), вторым стал китаец Жотэн Сяо (86,297).

Другой россиянин Никита Нагорный показал 10-й результат в квалификации, набрав 82,598 балла, и также вышел в решающий раунд соревнований. Финал в личном многоборье у мужчин пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.

Standings after sub 3 of the Men's quals at #MTL2017GYM : 1. @larduet9607 2. Xiao Ruoteng 3. David Belyavskiy pic.twitter.com/OMNSU6n5aQ — MTL2017GYM (@MTL2017GYM) 3 октября 2017 г.

Кроме того, Белявский классифицировался в финалы в упражнениях на перекладине (14,208 балла), брусьях (15,066) и коне (14,666). Россиянин Денис Аблязин в упражнении на кольцах показал второй результат (15,333) и также вышел в финал соревнований.

Артур Далалоян показал девятый результат (14,683) в опорном прыжке и не смог выйти в финал, куда проходят восемь гимнастов, набравших большее количество баллов. Также российские гимнасты не выступят в финале вольных упражнений, в квалификации которых лучшим из россиян стал Белявский, показавший 15-й результат (13,933).

Финалы соревнований на отдельных снарядах пройдут 7 и 8 октября.