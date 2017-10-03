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Трехкратный олимпийский чемпион Утимура снялся с ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмы

Спорт
3 октября, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Японец получил травму левой лодыжки во время приземления в упражнении на кольцах

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Кохеи Утимура после выступления на кольцах в квалификации многоборья на чемпионате мира в Монреале

Кохеи Утимура после выступления на кольцах в квалификации многоборья на чемпионате мира в Монреале

© EPA-EFE/CJ GUNTHER

ТАСС, 3 октября. Трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира по спортивной гимнастике японец Кохеи Утимура из-за травмы лодыжки был вынужден сняться с чемпионата мира, который проходит в канадском Монреале. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации гимнастики (FIG).

Японец получил травму левой лодыжки во время приземления в упражнении на кольцах, хромая он покинул помост после выступления. Впоследствии Утимура выступил на параллельных брусьях, но затем отказался от продолжения борьбы. Таким образом, Утимура сложил полномочия действующего чемпиона мира в индивидуальном многоборье. В данном виде японец неизменно побеждал на шести чемпионатах мира подряд с 2009 года.

На Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро японец также завоевывал золото в личном многоборье.

По итогам основного дня квалификации лидирует в мужском индивидуальном многоборье кубинец Манрике Ландуэт, вторым идет китаец Жотэн Сяо, третьим - россиянин Давид Белявский. Россиянин Никита Нагорный показал 10-й результат в квалификации, набрав 82,598 балла, и также претендует на место в решающем раунде соревнований.

Квалификация многоборья, а также отбор в финал на отдельных снарядах завершатся во вторник, когда выступит заключительная группа спортсменов. Финал в личном многоборье у мужчин пройдет в ночь на пятницу по московскому времени.

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