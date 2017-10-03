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Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли

Спорт
3 октября, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Имя российского хоккеиста в списке чемпионов двух последних сезонов начинается с буквы F

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Евгений Малкин с Кубком Стэнли

Евгений Малкин с Кубком Стэнли

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Имя российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгения Малкина дважды выгравировано на Кубке Стэнли с ошибкой. Об этом сообщает портал Bardown.

Авторы сайта обратили внимание на то, что на Кубке Стэнли имя Малкина в списке чемпионов сезона-2015/16 выгравировано с ошибкой. На трофее имя россиянина начинается не с буквы "E" (Evgeni), а с буквы "F" (Fvgeni). Таким образом, вместо Евгений получилось Фвгений.

"Питтсбург" отреагировал на данную претензию на своей странице в Twitter. Клуб выложил фотографию Кубка с другого угла, где видно, что имя Малкина написано правильно - Евгений. "Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна", - пояснили в "Питтсбурге".

Авторы Bardown также обратили внимание на список чемпионов сезона-2016/17, выгравированный на Кубке Стэнли. В этом случае в имени Малкина допущена аналогичная ошибка. "Нам все равно, с каких углов команда покажет кубок, но мы хотим понять, почему имя Евгения не может быть выгравировано должным образом? Может быть, это шутка или гравер не знает, что имя Малкина начинается с буквы "Е"?" - задаются вопросом редакторы портала.

В списке чемпионов сезона-2008/09 имя Малкина выгравировано верно.

Кубок Стэнли - трофей, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Российский форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ в прошлом сезоне, в 25 матчах набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

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