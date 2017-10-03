Современный спорткомплекс откроется в Дагестане до конца октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом состоится в Кизляре до конца октября. Об этом ТАСС сообщили в Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта Республики Дагестан.

Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Из федерального бюджета на создание спорткомплекса было выделено 50 млн рублей.

"Все работы на месте строительства спорткомплекса уже завершены, открытие объекта состоится до конца октября", - уточнили в ведомстве.

Площадь универсального спортивного зала составит 42х24 м. На базе спорткомплекса будут проводиться занятия по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. Объект также оснащен тренажерным залом.

Ранее также сообщалось, что в рамках ФЦП шесть спортивных школ олимпийского резерва в Дагестане получат субсидии из федерального бюджета для закупки инвентаря. Общий размер финансирования составит свыше 28 млн рублей.