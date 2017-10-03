ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плану

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ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. "Волгоград-Арена", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет сдана вовремя, сроки не будут сорваны. Такое мнение журналистам высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит стадионы в восьми городах - организаторах матчей ЧМ-2018: Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Москве (стадион "Лужники"). Основная цель визита - обсуждение операционной деятельности стадионов во время.
"На данный момент мы не видим рисков, что сроки строительства будут сорваны. Эти сроки мы сами обозначили, все идет по плану. Уверены, что они будут соблюдены", - подчеркнул Смит.
"Тестовые мероприятия пройдут в апреле и мае, и они позволят нам проверить стадион и прилегающую инфраструктуру. Во время этих матчей все будет проходить в том же режиме, что и во время чемпионата мира", - добавил Смит.
"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Срок сдачи арены - декабрь 2017 года.