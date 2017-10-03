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Прошивка газона стадиона ЧМ-2018 в Волгограде запланирована на начало ноября

Спорт
3 октября, 11:15 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 3, октября. /ТАСС

"Волгоград-Арена" станет первой в России с кровлей из вантовых конструкций

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ВОЛГОГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Прошивка газона "Волгоград-Арены", которая возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, запланирована на начало ноября. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин.

Газон на "Волгоград-Арене" был засеян в середине сентября. Прошивка производится для того, чтобы весь плодородный слой поля был связан, а во время игры футболисты не деформировали газон бутсами.

"Мы ориентируемся на мнение специалистов-агротехников. Они определили, что газону уже необходима первая стрижка. После того, как газон окрепнет, можно будет производить его прошивку. Планируется, что это произойдет примерно через полтора месяца с момента посева", - сказал Харичкин.

"Газон был засеян три недели назад, сейчас он выглядит хорошо", - добавил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Волгоград-Арена", которая примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тыс. мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Срок сдачи арены - декабрь 2017 года.

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