Экс-игрок сборной Испании не смог проголосовать на референдуме в Каталонии из-за полиции

ТАСС, 3 октября. Бывший баскетболист "Барселоны" и сборной Испании Хави Фернандес не смог проголосовать на референдуме о независимости Каталонии от Испании, так как гражданская гвардия вынесла его с избирательного участка. Об этом сообщает газета Marca.

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка. В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек.

Фернандес собирался проголосовать на избирательном участке в Сан-Жульян-де-Рамис в провинции Жирона. Изначально на этом же избирательном участке должен был голосовать глава Каталонии Карлос Пучдемон, но не смог, так как гражданская гвардия Испании кувалдой выломала дверь и заблокировала здание. Гвардейцы также не позволили проголосовать Фернандесу и вынесли его с избирательного участка.

Как сообщает сам Фернандес, он хотел отдать свой голос против независимости Каталонии, но действия полиции заставили его передумать. "Моя фамилия Фернандес, мой отец из Галисии, а мать из Кантабрии, я провожу лето в Хихоне и в Кантабрии, у меня 52 матча за национальную сборную Испании. Я люблю Испанию и не хочу ее разделения, но политики, которые сидят в правительстве, ничего не понимают в сложившейся ситуации", - заявил бывший спортсмен.

Фернандес является четырехкратным чемпионом Испании в составе "Барселоны" (1995, 1996, 1997, 1999). Испанская газета El Mundo Deportivo два сезона подряд (1992-1993, 1993-1994) признавала его лучшим испанским игроком. За сборную он провел 52 матча в карьере. На данный момент Фернандес является генеральным менеджером женской баскетбольной команды "Уни Жирона".

El exjugador de baloncesto Xavi Fernández cuenta cómo cambió su voto el 1-O tras la actuación de la Guardia Civil https://t.co/8N8kt8oU5h Vía @MarcaBasket pic.twitter.com/cX8v7Cpje6 — MARCA (@marca) 2 октября 2017 г.