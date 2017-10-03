Пострадавшая в ДТП олимпийская чемпионка Медведцева выписана из больницы

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, которая в середине сентября пострадала в результате ДТП, выписана из больницы. Об этом ТАСС сообщил муж спортсменки, олимпийский чемпион по биатлону Валерий Медведцев.

ДТП произошло 16 сентября в Красноярском крае. В машине, за рулем которой была Медведцева, находились также бывшие биатлонистки - серебряный призер Олимпийских игр Ольга Вилухина и олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, они не пострадали. Причиной происшествия стало попадание в лобовое стекло неизвестного предмета, выпавшего из ехавшего впереди автомобиля.

"Да, Ольга выписана из больницы, все хорошо", - сказал Медведцев.

Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Свое первое олимпийское золото она выиграла в гонке преследования в 2002 году, а в 2010 году стала чемпионкой в составе российской эстафетной команды. Медведцева дважды (2004, 2005) выигрывала Кубок мира в зачете индивидуальных гонок. В апреле 2010 года спортсменка завершила карьеру.