Клуб КХЛ "Югра" подписал контракт с вратарем Шарыченковым

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Клуб КХЛ "Югра" подписал контракт с вратарем ШарыченковымСпорт 3 октября, 12:09
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ТАСС, 3 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" из Ханты-Мансийска подписал соглашение с российским вратарем Александром Шарыченковым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Контракт между 26-летним хоккеистом и клубом рассчитан на два года.
Шарыченков выступал за "Югру" в прошлом сезоне КХЛ. В составе команды он провел 41 матч и одержал 16 побед, отыграв два матча "на ноль". Он был признан болельщиками лучшим хоккеистом "Югры" в прошедшем сезоне.
Шарыченков по окончании прошлого сезона перешел в московское "Динамо", за которое выступал с 2008 по 2016 год. Начало сезона голкипер пропустил из-за травмы. В составе "Динамо" он не провел ни одного матча в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ.