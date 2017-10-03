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Клуб КХЛ "Югра" подписал контракт с вратарем Шарыченковым

Спорт
3 октября, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Соглашение с российским хоккеистом рассчитано на два года

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Александр Шарыченков

Александр Шарыченков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 3 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" из Ханты-Мансийска подписал соглашение с российским вратарем Александром Шарыченковым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт между 26-летним хоккеистом и клубом рассчитан на два года.

Шарыченков выступал за "Югру" в прошлом сезоне КХЛ. В составе команды он провел 41 матч и одержал 16 побед, отыграв два матча "на ноль". Он был признан болельщиками лучшим хоккеистом "Югры" в прошедшем сезоне.

Шарыченков по окончании прошлого сезона перешел в московское "Динамо", за которое выступал с 2008 по 2016 год. Начало сезона голкипер пропустил из-за травмы. В составе "Динамо" он не провел ни одного матча в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ.

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