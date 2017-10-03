"Нефтехимик" был готов согласиться с условиями Ягра

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МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" был готов предоставить финансовые условия, которые выдвигал чех Яромир Ягр для перехода в команду. Об этом ТАСС рассказал директор нижнекамского клуба Раил Якупов.
В середине сентября стало известно, что "Нефтехимик" сделал предложение Ягру о переходе в команду. В сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год чешский нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский "Авангард". В понедельник агент игрока Петер Свобода сообщил ТАСС, что Ягр имеет предварительную договоренность с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".
"Мы разговаривали с агентами, которые представляют его интересы в России. Они также говорили, что он будет ждать до 4 октября, если не договорится с клубами НХЛ, - сказал Якупов. - Нам выдвинули условия, мы разговаривали про финансы. Мы выслушали требования от Ягра и ждали 4 октября: мы были готовы на эти условия, может, чуть ниже, но думаю, они бы на них согласились".
Ягр признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале этого года Ягр набрал 1900-е очко в регулярном чемпионате.