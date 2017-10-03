Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нефтехимик" был готов согласиться с условиями Ягра

Спорт
3 октября, 13:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В понедельник агент игрока Петер Свобода сообщил ТАСС, что чех имеет предварительную договоренность с клубом Национальной хоккейной лиги "Калгари"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Яромир Ягр

Яромир Ягр

© AP Photo/Wilfredo Lee

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Нефтехимик" был готов предоставить финансовые условия, которые выдвигал чех Яромир Ягр для перехода в команду. Об этом ТАСС рассказал директор нижнекамского клуба Раил Якупов.

Смотрите также

Ягр заявил, что предстоящий сезон в НХЛ станет для него последним на 99,9%

Ягр близок к подписанию контракта с клубом НХЛ "Калгари"

СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ "Калгари"

"Нефтехимик" сделал Ягру предложение о переходе в клуб

В середине сентября стало известно, что "Нефтехимик" сделал предложение Ягру о переходе в команду. В сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год чешский нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский "Авангард". В понедельник агент игрока Петер Свобода сообщил ТАСС, что Ягр имеет предварительную договоренность с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".

"Мы разговаривали с агентами, которые представляют его интересы в России. Они также говорили, что он будет ждать до 4 октября, если не договорится с клубами НХЛ, - сказал Якупов. - Нам выдвинули условия, мы разговаривали про финансы. Мы выслушали требования от Ягра и ждали 4 октября: мы были готовы на эти условия, может, чуть ниже, но думаю, они бы на них согласились".

Ягр признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале этого года Ягр набрал 1900-е очко в регулярном чемпионате.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
4
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Жители 37 домов Москвы настояли на их включении в программу реновации
7
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама