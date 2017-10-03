СМИ: Гарет Бэйл впервые за пять лет не назван игроком года в Уэльсе

ТАСС, 3 октября. Футбольная ассоциация Уэльса признала лучшим игроком 2017 года защитника "Рединга", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, Кристофера Гантера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

Предыдущие четыре года лучшим игроком Уэльса признавался Бэйл. В нынешнем году 28-летний Бэйл стал лучшим игроком по версии футболистов.

В сезоне-2016/17 Бэйл из-за травм провел за "Реал" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач. 28-летний Гантер в сезоне-2016/17 провел за "Рединг" 52 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевых паса. "Рединг" по итогам прошлого сезона занял третье место в Чемпионшипе и выступил в плей-офф турнира за право сыграть в чемпионата Англии. В финальном матче плей-офф "Рединг" проиграл "Хаддерсфилду".

Бэйл перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2013 году за €101 млн, что стало самым дорогим трансфером на тот момент.