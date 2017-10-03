Футболист Джикия сказал, что уже чувствует себя частью сборной России

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НОВОГОРСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия чувствует себя уверенно и частью команды. Об этом он сказал журналистам.
Сбор начался в понедельник на базе учебно- тренировочного центра в Новогорске. Во вторник футболисты провели вторую тренировку.
"Я увереннее себя стал чувствовать в сборной, сейчас уже другие ощущения, не такие, как раньше, все получается. Чувствую себя частью команды, нет такого волнения, как раньше, работаю более сконцентрированно", - сказал Джикия.
"Провели обычный тест, который всегда проводим, посмотрели функциональное состояние, меня ничего не беспокоит, все нормально. Приехал с хорошим настроением после двух удачных матчей за "Спартак". Приходится играть в клубе и сборной на разных позициях, но с удовольствием закрою любую зону, на которой буду полезен", - отметил футболист.
Также он подчеркнул, что сборная России будет играть только на победу в предстоящих товарищеских матчах с командами Южной Кореи и Ирана. "У нас хорошее настроение, так что будем играть на победу. Сборная Южной Кореи быстрая, но из игроков никого не знаю".
7 октября сборная России сыграет против команды Южной Кореи на "ВЭБ-Арене" в Москве, 10 октября - с иранцами на "Казань-Арене".