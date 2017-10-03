Футбольная команда во главе с Кадыровым сыграет в Грозном с ветеранами сборной Италии

Песков: Хантсман имел возможность кратко пообщаться с Путиным в Кремле, как и другие послыПолитика 3 октября, 14:24
Глава Якутии предложил создать арктический аварийно-спасательный центрОбщество 3 октября, 14:10
Пресс-конференция, посвященная акции "Всероссийская профдиагностика - 2017"Общество 3 октября, 14:07
Нобелевская премия по физике. ДосьеБиографии и справки 3 октября, 14:03
"Газпром нефть" намерена занять до 80% рынка катализаторов каталитического крекинга РФТЭК 3 октября, 13:57
Роналду в разговоре с Фердинандом не исключил, что через 10 лет начнет карьеру боксераСпорт 3 октября, 13:56
Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе-сентября 2017 г. увеличилась на 1%Транспорт 3 октября, 13:54
За ивановскими лесами впервые проследили из космоса, с воздуха и землиВ стране 3 октября, 13:52
Футбольная команда во главе с Кадыровым сыграет в Грозном с ветеранами сборной ИталииСпорт 3 октября, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Футбольная команда во главе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым проведет матч с ветеранами сборной Италии на стадионе в Грозном в субботу, 7 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
"В столице Чеченской Республики Грозном 7 октября состоится футбольный матч между командой "Лидер" и сборной ветеранов Италии. Матч приурочен ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" [в Грозном], приедут легенды российского и итальянского футбола", - говорится в сообщении.
Кадыров выйдет на поле с капитанской повязкой. В состав "Лидера" войдут другие представители республиканской власти, футболист Александр Кержаков, экс-игрок российской сборной, московского "Спартака", бывший главный тренер "Спартака" и футбольный эксперт Валерий Карпин, а также игроки грозненского клуба "Ахмат". За команду ветеранов сборной Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.
Последний раз команда "Лидер" и ветераны сборной Италии встречались в 2015 году. Тогда товарищеский матч проводился в рамках празднования 63-летия Путина и завершился разгромом итальянцев со счетом 4:1.