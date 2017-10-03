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Футбольная команда во главе с Кадыровым сыграет в Грозном с ветеранами сборной Италии

Спорт
3 октября, 13:51 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, октября. /ТАСС

Глава Чечни выйдет на поле с капитанской повязкой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Зубайр Байраков/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Футбольная команда во главе с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым проведет матч с ветеранами сборной Италии на стадионе в Грозном в субботу, 7 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"В столице Чеченской Республики Грозном 7 октября состоится футбольный матч между командой "Лидер" и сборной ветеранов Италии. Матч приурочен ко дню рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Для участия в игре, которая пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" [в Грозном], приедут легенды российского и итальянского футбола", - говорится в сообщении.

Кадыров выйдет на поле с капитанской повязкой. В состав "Лидера" войдут другие представители республиканской власти, футболист Александр Кержаков, экс-игрок российской сборной, московского "Спартака", бывший главный тренер "Спартака" и футбольный эксперт Валерий Карпин, а также игроки грозненского клуба "Ахмат". За команду ветеранов сборной Италии выступят Стефано Фьоре, Массимо Оддо, Сальваторе Скиллачи и другие.

Последний раз команда "Лидер" и ветераны сборной Италии встречались в 2015 году. Тогда товарищеский матч проводился в рамках празднования 63-летия Путина и завершился разгромом итальянцев со счетом 4:1.

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