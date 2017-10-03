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Роналду в разговоре с Фердинандом не исключил, что через 10 лет начнет карьеру боксера

Спорт
3 октября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

38-летний Фердинанд ранее подтвердил, что проведет боксерский бой, после чего решит, начинать ли ему профессиональную карьеру

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду сообщил, что через 10 лет может начать боксерскую карьеру по примеру бывшего партнера по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда. Слова Роналду приводит британская газета The Telegraph.

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38-летний Фердинанд ранее подтвердил, что проведет боксерский бой, после чего решит, начинать ли ему карьеру боксера-профессионала. Он встретился с Роналду в доме португальца в Мадриде.

32-летний Роналду, отвечая на вопрос Фердинанда, где он видит себя через 10 лет, сказал, что может последовать примеру англичанина. "Через 10 лет будет тяжело [продолжать играть в футбол]. Может быть, я буду боксером, как ты", - сказал португалец.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Фердинанд выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2002 по 2014 год и завершил карьеру игрока в 2015 году. В составе клуба он шесть раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза - Суперкубок Англии, дважды - Кубок футбольной лиги, в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. Всего на счету Фердинанда 312 матчей за клуб и семь голов. В составе сборной Англии он провел 81 игру и забил три мяча.

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