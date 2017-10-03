Клуб КХЛ "Трактор" подписал контракт с бывшим игроком НХЛ Никитиным

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский защитник Никита Никитин, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с челябинским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение между 31-летним защитником и клубом рассчитано до конца сезона-2017/18.

Никитин является воспитанником омского "Авангарда", за который он выступал с 2003 по 2010 год. В НХЛ он играл за клубы "Сент-Луис", "Коламбус" и "Эдмонтон". Всего в НХЛ он провел 264 матча и набрал 76 очков. В 2016 году Никитин вернулся в "Авангард", за который в прошедшем сезоне провел 51 матч и набрал семь очков.

Никитин является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России. На турнире он сыграл 10 матчей, в которых набрал четыре очка. В 2014 году Никитин был вызван в состав сборной России на Олимпийские игры в Сочи, где команда заняла пятое место. В 2006 году он завоевал серебряные медали молодежного чемпионата мира.