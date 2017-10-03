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Российский легкоатлет Широбоков не попал в тройку восходящих звезд года в Европе

Спорт
3 октября, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Изначально спортсмен попал в список десяти претендентов

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Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 3 октября. Российский ходок Сергей Широбоков не попал в финальную тройку претендентов на звание восходящей звезды по итогам года в легкой атлетике. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕАА).

В текущем году Широбоков, выступавший под нейтральным флагом, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне на дистанции 20 км. Также 18-летний Широбоков выиграл золото юниорского чемпионата Европы на дистанции 10 км.

Изначально Широбоков попал в список десяти претендентов на звание восходящей звезды по итогам года. Голосование проходило в социальных сетях Facebook и Twitter Европейской ассоциации легкой атлетики. Россиянин не сумел попасть в финальную тройку. Теперь на награду претендуют норвежский бегун Якоб Ингебригтсен, греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу и норвежский барьерист Карстен Вархольм, ставший чемпионом мира в беге на 400 метров с барьерами.

У женщин на награду претендуют турецкая легкоатлетка Ясемин Джан, завоевавшая два золота на чемпионате Европы в беге на 5000 и 1000 метров, серебряный призер чемпионата Европы в помещении в беге на 1500 метров немка Констанц Клостерхалфен и украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, выигравшая серебро на чемпионате мира.

Победитель определится голосованием болельщиков, журналистов, членов ЕАА и группы экспертов. Церемония объявления победителей пройдет 14 октября в Вильнюсе.

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