Хоккеист Энеруд перешел из "Сочи" в "Сибирь"

ТАСС, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Симон Энеруд стал игроком "Сибири". Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

"Хоккейный клуб "Сибирь" достиг договоренности с "Сочи" о переходе в новосибирскую команду шведского нападающего Симона Энеруда в обмен на денежную компенсацию", - говорится в сообщении.

Сумма сделки и срок контракта игрока с новым клубом не разглашаются.

Энеруд перешел в "Сочи" в июне 2017 года из шведского клуба "ХВ-71". В составе шведской команды нападающий дважды выигрывал национальный чемпионат, а в прошлом сезоне получил награду самому ценному игроку плей-офф. Шведский игрок забросил победную шайбу в овертайме седьмого матча финальной серии. Также Энеруд стал лучшим снайпером плей- офф чемпионата Швеции, забросив в 16 матчах 10 шайб и сделав три результативные передачи.